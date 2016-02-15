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Бывший директор Парка Горького Ольга Захарова займётся реконструкцией московских кинотеатров

Бывший директор Парка Горького Ольга Захарова была назначена управляющим директором ADG Group; компания занимается реконструкцией московских кинотеатров. Новую концепцию реконструкции представят уже этой весной


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Бывший директор Парка Горького Ольга Захарова назначена управляющим директором ADG Group, которая занимается реконструкцией московских кинотетаров, сообщает Дождь.

Захарова будет заниматься реконструкцией московских кинотеатров. Проект 39 кинотеатров представят жителям Москвы весной 2016 года. Ключевая задача проекта реконструкции будет заключаться в создании новой жизнеспособной модели локальных культурных центров.

Президента компании Михаил Печерский считает участие Захаровой в новом проекте совершенно закономерным. ADG Group поставила перед собой задачу улучшить качество жизни людей вне зависимости от района, где они живут и предоставить максимальные возможности для качественного времяпрепровождения.

«Мы считаем несправедливым разделение на «центр, где есть все» и «спальные районы». Знания и подход к работе Ольги чрезвычайно ценен для нас, поскольку она имеет уникальный опыт создания мест притяжения людей», — уверен Печерский.

Ольга Захарова была директором парка Горького с 2011 года. В сентябре 2015 года ее сняли с поста главы.

 


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