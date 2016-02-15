Эксперты назвали самые дорогие арендные квартиры Москвы

В начале года лидером ТОП-листа самой дорогой стала двухуровневая квартира площадью 420 кв. м со ставкой найма 990 тысяч рублей в месяц (против арендной ставки 1,6 млн рублей – за такую сумму сдавался 4-этажный особняк на улице Чаянова). Она расположена в ЖК «Эдельвейс» на Давыдковской улице, недалеко от станции метро «Славянский бульвар». В квартире две большие гостиные, кухня-гостиная площадью 50 кв. м, 6 санузлов.

На втором месте квартира со ставкой 800 тысяч рублей – эта позиция «подешевела» на 80 тысяч рублей по сравнению с декабрем (тогда второе место занималаквартира-студия в ЖК «Москва-Сити», в башне «Санкт-Петербург» со ставкой 880 тысяч рублей). На текущий момент «серебро» досталось квартире площадью 210 кв. м, расположенной в элитном клубном доме в Погорельском переулке, недалеко от станции метро «Добрынинская». В квартире выполнен ремонт по эксклюзивному дизайн-проекту. В доме есть подземная парковка.

Третье место отдано квартире за 800 тысяч рублей в месяц (против 750 тысяч рублей в декабре – за такую сумму сдавалась жилплощадь в доме на Старом Арбате). Объект расположен в историческом центре столицы – в начале улицы Остоженка, недалеко от станции метро «Кропоткинская». В квартире заканчивается ремонт по индивидуальному дизайн-проекту. Площадь квартиры – 320 кв. м (с 5 спальнями). В подъезде работает консьерж. Одно машино-место входит в стоимость найма.

Четвертый в списке – квартира за 750 тысяч рублей в месяц (за такую же сумму в декабре сдавалась квартира в 1-м Неопалимовском переулке). Квартира площадью 215 кв. м расположена в элитном ЖК «Новая Остоженка» в 1-м Зачатьевском переулке, недалеко от станции метро «Кропоткинская». Это современный клубный дом с представительной входной группой и подземным паркингом. Одно машино-место входит в стоимость найма, также возможна аренда дополнительного.

Замыкает ТОП-5 предложение за 600 тысяч рублей в месяц (с аналогичной ставкой найма в декабре экспонировалась жилплощадь в элитном ЖК «Покровский берег» на Береговой улице). Двухуровневая квартира площадью 258 кв. м расположена в Брюсовом переулке, недалеко от станции метро «Тверская». В квартире выполнен ремонт по эксклюзивному дизайн-проекту в классическом стиле, она полностью укомплектована мебелью и бытовой техникой.