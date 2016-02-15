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Эрмитаж закрыл на реставрацию Павильонный зал с часами «Павлин»

Павильонный зал Эрмитажа, в котором размещаются знаменитые часы "Павлин", закрыли на реставрацию до 31 марта 2016 года, там меняют паркет


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Павильонный зал Эрмитажа, в котором размещаются знаменитые часы «Павлин», закрыт на реставрацию. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе «Эрмитажа».

«Павильонный зал закрыт с сегодняшнего дня до 31 марта, там ведется реставрация паркета», -сказали в пресс-службе Эрмитажа.

Представители музея отметили, что экспонаты, в том числе часы «Павлин», оставлены на своих местах, но укрыты защитной пленкой, так же, как люстры, настенные фонтаны и другие элементы декора.

Павильонный зал Зимнего дворца был оформлен в 1858 году архитектором Андреем Штакеншнейдером. Эрмитаж экспонирует в Павильонном зале коллекцию мозаичных столов и знаменитые часы «Павлин», которые пользуются огромной популярностью у посетителей.

 


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