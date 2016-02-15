Осадки и сильный ветер ожидаются в столичном регионе на предстоящей неделе

На предстоящей неделе циклон принесет в Москву осадки и похолодание, сообщает Гидрометцентр России.



«Погода в течение недели будет быстро меняться. Активный циклон пройдет по югу и востоку Московской области. Он принесет сильные осадки, а затем похолодание», — говорится в сообщении.

По данным синоптиков, умеренные и местами сильные дождь и мокрый снег придут в регион во вторник. Днем ветер усилится до 5–10 м/с, местами с порывами до 13–18 м/с. Температура воздуха составит плюс 2–4 градуса в мегаполисе и 0-плюс 5 в Подмосковье. В среду, 17 февраля, температура будет понижаться. Ночью уже до минус 4 — минус 2 градусов в столице и минус 7- минус 2 градусов в области. Днем прогнозируется минус 2–0 и минус 5–0 соответственно. Местами пройдет небольшой снег, сохранятся порывы северо-западного ветра до 12–17 м/с. На дорогах и тротуарах будет отмечаться сильная гололедица.

«В четверг осадки прекратятся, а температура воздуха ночью опустится до минус 7–5 в Москве и минус 10-минус 5 в регионе, днем столбик термометра остановится на отметках минус 3-минус 1 в столице и минус 5–0 в области. К концу рабочей недели температура опустится еще ниже: до минус 12-минус 7 градусов ночью и до минус 5–0 днем. Осадков не ожидается», — говорится в сообщении Гидрометцентра.

Мокрый снег с дождем и гололедица — могут привести к осложнению дорожно-транспортной ситуации, в связи с чем автомобилистов просят, по возможности, отказаться от поездок на личных автомобилях и воспользоваться общественным транспортом. Об этом ТАСС сообщили в столичном департаменте транспорта.

«Наземный городской транспорт и метро полностью готовы к работе в сложных погодных условиях и при возможном росте пассажиропотока. В случае использования личного транспорта необходимо строго соблюдать правила дорожного движения и требования знаков и разметки: держать дистанцию, не нарушать скоростной режим, не совершать обгонов и необоснованных маневров», — сказали в ведомстве.

