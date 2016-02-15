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В Москве в Большом Тишинском переулке сносят доходный дом 1912 года постройки

В эти минуты в Большом Тишинском переулке, 43/20 завершается снос неоклассического доходного дома 1912 года постройки. По предварительным данным, на его месте появится новый жилой дом 


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В Москве сносят неоклассический доходный дом 1912 года постройки в Большом Тишинском переулке, 43/20, строение 3, об этом сообщил в фейсбуке активист движения «Архнадзор» Андрей Новичков.

"... в России не продается правда, наследие, история нашей страны" - Сергей Собянин.В эти минуты в Большом Тишинском переулке, 43/20 завершается снос неоклассического доходного дома 1912 года постройки.

Опубликовано Андреем Новичковым 15 февраля 2016 г.
Ранее сообщалось, что дом в Большом Тишинском переулке, 43/20, строение 3, планируется снести для строительства на его месте жилья для жителей квартала «Камушки». По проекту, новый дом будет шестиэтажный с подземной автостоянкой.

Глава комиссии, заместитель мэра столицы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин отметил, что решение о сносе является вынужденным.

«Строительство дома для жителей «Камушек» есть в адресной инвестиционной программе, и по закону мы должны внести его, но постараемся все-таки обойтись без сноса, если решение будет найдено», — пояснил он.

К кварталу номер 804 «Камушки» в центре Москвы относятся 32 здания, в том числе 24 дома, большинство из которых построены в 1950–1960 годы. Решение о переселении жителей квартала было принято в 2008 году в связи с его расположением вблизи ММДЦ «Москва-Сити». Ранее правительство Москвы обещало, что жители «Камушек» переедут в новые дома до конца 2011 года. Предполагалось, что под переселение попадут все люди, живущие в пятиэтажках квартала — около 3 тысяч человек.

 


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