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Во вторник на Москву обрушится циклонический вихрь

По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковеца, погода будет отвратительная: она может не только испортить настроение жителям и гостям Москвы, но и нарушить транспортное сообщение


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В ночь на вторник, 16 февраля, в Москве распогодится, однако местами возможен сильный туман. Во вторник Москва окажется в центре циклонического вихря, который принесет в регион ненастье. В столице будет ветрено, пройдут сильные осадки, прогнозируют в центре погоды «Фобос».

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковеца, погода будет отвратительная: она может не только испортить настроение жителям и гостям Москвы, но и нарушить транспортное сообщение.

«Столица окажется в эпицентре ненастья. Очаги туманов, ухудшение видимости на дорогах могут повлечь проблемы с авиа– и наземным транспортом», — сказал Тишковец.

16 февраля в регионе пройдут сильные осадки в смешанной фазе, а порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду.

В столице 15 и 16 февраля установится температура на 6–7 градусов выше нормы – воздух прогреется до 3 градусов.

 


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