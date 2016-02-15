Жители Москвы смогут использовать проездные и соцкарты при проезде в маршрутках с июня

Москвичи смогут оплачивать проезд городскими проездными билетами и социальными картами во всех коммерческих маршрутках с июня, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

«Расплатиться городским проездным билетом или социальной картой москвича во всех столичных маршрутках можно будет уже с июня 2016 года. На сегодняшний день по новой схеме пока работают три маршрута: № 199к, 368 и 320», — говорится в сообщении.

К лету во всех частных маршрутках появятся валидаторы, с помощью которых пассажиры смогут оплачивать проезд любыми городскими билетами («Единым», «Тройкой», «ТАТ») и соцкартами.