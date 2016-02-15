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Россияне перестали покупать валюту

Впервые за два года россияне стали больше продавать валюту, чем покупать. Жители России купили в 2015 году валюту в сумме $36,2 млрд в долларовом эквиваленте, что почти в 2 раза меньше, чем в 2014 году 


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Россияне купили в 2015 году валюту в сумме $36,2 млрд в долларовом эквиваленте, что почти в 2 раза меньше, чем в 2014 году, когда население приобрело $70,7 млрд, следует из данных ЦБ РФ, сообщает «Интерфакс».

В то же время объемы продажи валюты населением в 2015 году снизились по сравнению с 2014 годом на 20% — до $24,4 млрд против $30,5 млрд.

В результате превышение объема покупки валюты над объемом продажи (чистая покупка) в 2015 году оказалась в 3,4 раза меньше, чем в 2014 году ($11,8 млрд против $40,2 млрд).

Для сравнения: в относительно спокойном для рынка 2013 году до начала периода значительного ослабления курса рубля физлицами было куплено $58,2 млрд, продано $34,5 млрд, чистая покупка составила $23,7 млрд.

 


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