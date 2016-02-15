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В России упал рынок товаров для дома и ремонта

Отечественный рынок товаров для дома и ремонта впервые за 6 лет ушел в минус. В денежном выражении падение в 2015 году составило около 5%, но уже в текущем году оно может достичь минимум 8%


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В России впервые с 2009 года снизились продажи товаров для дома и ремонта. Такие данные сообщили Коммерсанту» в исследовантельском агентстве “Infoline-Аналитика».

В 2015 году объем DIY-розницы (do-it-yourself) составил 1,46 трлн рублей, указывается в исследовании агентства “Infoline-Аналитика».

Это на 4,89% меньше, чем было в 2014 году, когда продажи товаров для дома и ремонта достигали 1,54 трлн рублей. Одним из вызовов, с которыми пришлось столкнуться ритейлерам DIY-сегмента, в агентстве “Infoline-Аналитика» называют снижение расходов потребителей и сокращение спроса.

В текущем году ожидается сохранение отрицательной динамики рынка. «Продажи не превысят 1,35 трлн руб., что на 8% меньше, чем в 2015 году», — цитирует газета главу “Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова.

Падение продаж материалов для строительства и черновой отделки, по прогнозам, может увеличиться до 15% (в 2015 г. — около 10%). Оборот материалов для чистовой отделки снизится на 6–8% (в 2015 г. — 1–2%).

Последний раз аналитики фиксировали снижение продаж на рынке DIY в 2009 г. — на 12,52%, до 727 млрд руб. Следующие годы оборот товаров для дома и ремонта рос. В 2010 г. рынок увеличился на 25%, но по итогам 2014 г. рост замедлился до 9%.

 


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