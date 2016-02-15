В России зафиксирован первый случай заболевания вирусом Зика

Роспотребнадзор зарегистрировал первый случай завоза лихорадки Зика в РФ, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

«В настоящее время заболевшая находится в боксе инфекционного стационара, состояние удовлетворительное. Установлено медицинское наблюдение за контактными членами семьи, клинических проявлений заболевания не выявлено, результаты исследований на вирус Зика отрицательные», — говорится в сообщении ведомства.

Заболевшая находилась на отдыхе в Доминиканской республике.

Лихорадка Зика — острая инфекционная болезнь обезьян, которая иногда передается человеку через комаров и характеризуется лихорадкой с доброкачественным течением. Вирус наиболее опасен для беременных женщин, так как вызывает у плода микроцефалию с потенциальными тяжелыми поражениями мозга.



