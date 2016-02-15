Дворники из регионов России и Средней Азии подрались на ножах в Москве

В ночь на понедельник произошла массовая потасовка между приезжими из разных регионов России и Средней Азии дворниками, сообщил «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах.

По его словам, ночью в здании общежития на Старообрядческой улице компания провинциалов распивала спиртные напитки.

В какой-то момент между участниками застолья и проживающими в здании уроженцами Узбекистана и Таджикистана, работающими дворниками, произошел конфликт, переросший в драку с применением ножей, молотков и других подручных предметов, сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в результате получили травмы двое мужчин, а прибывшие по вызову местных жителей полицейские задержали и доставили в местный отдел МВД 15 участников потасовки.

В настоящее время проводится разбирательство инцидента, сказал источник.