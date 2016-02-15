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На уроках обществознания школьникам будут рассказывать об ипотеке и кредитах

В этом году школьникам на уроках обществознания начнут рассказывать о том, что такое кредит, ипотека, как образуется пенсия и какие налоги существуют в России. По словам первого замминистра образования и науки РФ Натальи Третьяк, школьники получат не только академические, но и практические знания, каким образом она не уточнила


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В этом году школьникам на уроках обществознания начнут рассказывать о том, что такое кредит, ипотека, как образуется пенсия и какие налоги существуют в России, заявила «Интерфаксу» первый замминистра образования и науки РФ Наталья Третьяк.

По ее словам, программа по введению в школах специального модуля по повышению финансовой грамотности, которая разрабатывалась с участием экспертов Центробанка и Минфина, уже готова.

«В примерных образовательных программах отражены примерные аспекты будущей финансовой жизни наших детей: это вопрос формирования доходов семьи, из чего они формируются, каким образом создать систему страхования финансовых рисков для семьи, будут даны основные понятия — что такое заемные средства, каких видов они бывают, чем отличаются различные виды кредитования, рассказываем о различных системах пенсионного накопления, в целом рассказываем о формировании бюджета РФ», — сказала Третьяк.

Она подчеркнула, что на уроках школьники получат не только академические, но и практические знания, которые помогут им в будущей взрослой жизни.

В ближайшее время, отметила Третьяк, примерные образовательные программы будут включены в федеральный реестр и будут доступны для школ. Кроме того, по ее словам, начата работа по подготовке учебных пособий по финансовой грамотности, также будут разработаны программы для повышения квалификации учителей.

Как ожидается, новый курс будет преподаваться девятиклассникам, он займет около 30% от времени, отведенного на уроки обществознания.

 


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