ЛДПР по доходам обошла «Единую Россию»

ЛДПР в четвертом квартале 2015 года получила около 32 млн рублей, это больше, чем совокупный доход других парламентских партий за тот же период. Об этом сообщает ТАСС ссылаясь на данные контрольного управления аппарата ЦИК РФ, опубликованные сегодня на сайте комиссии.

По данным ведомства, на счета ЛДПР поступило в октябре- декабре прошлого года 31,89 млн рублей, также партия получила имущество на 10,4 млн рублей.

Доход «Единой России» составил 9,5 млн. Однако партия, имеющая большинство в Госдуме, получила в четвертом квартале имущество на 37 млн рублей.

КПРФ заработала 8,7 млн, при этом общая стоимость имущества, перешедшего в собственность партии, составляет 71,6 млн рублей.

Денежные доходы «Справедливой России» в отчетный период составили 712 тысяч рублей, имущества партия не приобретала.

Среди непарламентских партий «Патриоты России» в четвертом квартале 2015 года собрали на свою деятельность — 5,9 млн рублей.

«Гражданская платформа» за отчетный период получила 4,7 млн рублей, кроме того, у партии появилось имущество стоимостью 186 тыс. рублей.

Чуть меньше заработали «Коммунисты России» (4,1 млн рублей) и «Великое Отечество» (3,6 млн рублей).

На счету «Родины» оказалось 2,8 млн рублей, а также в активе партии имущество почти на 800 тыс. рублей.

«Яблоко» в последнем квартале 2015 года заработало 1,5 млн рублей, стоимость приобретенного имущества не превышает 6 тыс. рублей.

Согласно сведениям ЦИК, 74 политическим партиям в четвертом квартале прошлого года поступило имущество на общую сумму около 199,3 млн рублей, из них денежные средства составили около 79,1 млн рублей.