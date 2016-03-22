БГ нашел в городе именные и рекламные надписи, сделанные до или в первые годы после революции

Ордынка, 11 На фронтонах предреволюционного жилого дома на Ордынке есть еще одна надпись, смысл которой не растолкован покуда ни одним краеведом: «Дом ЛНК»Шрифт вызывающе кривой, фоном за ним — веерные линии, как бы намекающие на рассвет новой жизни — все говорит о романтике первых лет советской власти.Но что такое ЛНК — ленинско-народный кооператив, лечебно-нарзановый комиссариат, лыжно-назидательная коммуна? Это науке пока не известно.Садовая-Черногрязская, 2 Усадьба железнодорожного олигарха Фон Дервиза (еще одного мецената, обладателя шехтелевских интерьеров) отгорожена от Садового кольца глухой, крепостной стеной.Стена возникла чуть позже дома, после событий 1905 года — на всякий случай.Размещенная на ней гранитная доска — развернутое клеймо мастера: указано не только имя архитектора, но и каменщиков, и десятника строительства.