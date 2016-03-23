Число ВИЧ-инфицированных в России превысило 1 миллион

При этом за прошлый год зафиксировано 93 тысячи новых случаев заболевания, заявила вице-премьер Ольга ГолодецПо её словам, ежедневно происходит более 6 тысяч новых заражений.Первый зампред правительства также привела статистику, согласно которой с 1987 года от СПИДА в России умерли 34 млн человек.О том, как живут ВИЧ-положительные в России, БГ рассказал тридцатилетняя Ольга, узнавшая о диагнозе 11 лет назад.«Я узнала о диагнозе в 2005 году при обязательном тестировании в СИЗО.На тот момент мне было 35 лет.Я живу благодаря принимаемому лечению с 2006 года и постоянному наблюдению в СПИД-Центре.Уровень дискриминации и страха у общества просто огромен.Люди не знают элементарного, путей передачи вируса.Это касается даже жителей мегаполиса.Много врачей относятся к нам предвзято, со страхом и брезгливостью.Конечно, я скрываю свой диагноз.Личная жизнь не изменилась, а вот повседневная стала другой.Это — постоянно наблюдение, опасность заразиться самой какими-либо болячками, так как иммунитет подорван.То, что обойдет ВИЧ-отрицательного, легко прицепится ко мне.По сути дела, для меня общество очень опасно, а не я для него.В обществе громадные предрассудки, начиная от баек про разбросанные инфицированные иголки и заканчивая комарами.Мало, кого интересует информация, что вирус живет в воздушной среде считанные минуты.На работе не знают.В курсе только близкие родственники и друзья.Самая печальная дискриминация — это врачебная.Например, у меня давление и остеохондроз, меня привозят на скорой в больницу.Из лучших побуждений озвучиваю диагноз, делая упор на то, что лечение получаю уже 9 лет, постоянно наблюдаюсь и по этому заболеванию показатели в норме.Но врач упорно твердит, что они не должны меня лечить, что надо идти в СПИД-Центр.Но я знаю свои права, я о них говорю.Меня все-таки положили в неврологическое отделение, где сделав обычные манипуляции, выписали со словами «лечите ВИЧ».Теперь у меня справка под семью гербовыми печатями из СПИД-Центра о том, что меня обязаны лечить и стационары, и поликлиники, так как показатели по ВИЧ у меня почти как у здорового человека.Это произошло в мегаполисе.Мне страшно подумать, что творится в маленьких городах.Уверена, что если бы на работе узнали бы о диагнозе, то плавно подвели бы к увольнению, не говоря уже о психологическом давлении сослуживцев».