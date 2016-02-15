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Дума поддержала освидетельствование водителей на основе подозрений гаишников

Дума поддержала освидетельствование водителей на основе подозрений гаишников. По словам депутата ГД Дмитрий Гудкова, это значит, что любой гаишник сможет на основании собственных фантазий отправить вас к врачу проверить на алкоголь или наркотики.


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Комитет Государственной Думы по конституционному законодательству и госстроительству проголосовал за поправки в КоАП, согласно которым сотрудники ГИБДД смогут отправлять на медицинское освидетельствование любого водителя без оформления протокола и предварительного теста на опьянение.

«В целях упрощения оформления указанной процедуры «медосвидетельствования — ред.БГ) <…> исключается составление протокола об отстранении» водителя, «в отношении которого имеются достаточные основания полагать», — говорится в документе, который выложил в своем Facebok депутат ГД Дмитрий Гудков.

По мнению Гудкова, одобренная Комитетом поправка потенциально чрезвычайно коррупционна.

«Инспекторам больше не нужно будет составлять протокол об отстранении водителя от управления машиной и фиксировать косвенные признаки опьянения: получится, что водителя остановили непонятно почему и непонятно зачем, а затем еще и направили на освидетельствование. А без составления протокола будет непонятно, как водителю защищать свои права и доказывать невиновность в суде, если он не согласен с действиями инспектора — еще один повод для взяток»,- пишет Гудков.

Депутат делает вывод, что основанием для отправки водителя к врачу теперь станут «собственные фантазии гаишника».

 


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