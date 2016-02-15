Дума поддержала освидетельствование водителей на основе подозрений гаишников

Комитет Государственной Думы по конституционному законодательству и госстроительству проголосовал за поправки в КоАП, согласно которым сотрудники ГИБДД смогут отправлять на медицинское освидетельствование любого водителя без оформления протокола и предварительного теста на опьянение.

«В целях упрощения оформления указанной процедуры «медосвидетельствования — ред.БГ) <…> исключается составление протокола об отстранении» водителя, «в отношении которого имеются достаточные основания полагать», — говорится в документе, который выложил в своем Facebok депутат ГД Дмитрий Гудков.

По мнению Гудкова, одобренная Комитетом поправка потенциально чрезвычайно коррупционна.

«Инспекторам больше не нужно будет составлять протокол об отстранении водителя от управления машиной и фиксировать косвенные признаки опьянения: получится, что водителя остановили непонятно почему и непонятно зачем, а затем еще и направили на освидетельствование. А без составления протокола будет непонятно, как водителю защищать свои права и доказывать невиновность в суде, если он не согласен с действиями инспектора — еще один повод для взяток»,- пишет Гудков.

Депутат делает вывод, что основанием для отправки водителя к врачу теперь станут «собственные фантазии гаишника».