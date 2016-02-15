Госдуме предложили узаконить миссионерскую деятельность

Архангельское областное собрание депутатов предложило дополнить действующий закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» статьей «Миссионерская деятельность», сообщает «Интерфакс»,

Согласно дополнениям, миссионерской деятельностью признается информационная и организационная деятельность представителей религиозных объединений, а также лиц, распространяющих религиозную литературу и иные предметы религиозного назначения, произведенные религиозными объединениями, прямо или косвенно направленная на распространение своего вероучения и религиозной практики на территории РФ среди лиц иной веры и (или) неверующих.

Предлагается порядок осуществления религиозными объединениями миссионерской деятельности на территории субъекта РФ устанавливать религиозным законодательством.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в настоящее время отсутствуют механизмы контроля за деятельностью миссионеров, в том числе прибывающих из-за рубежа и проповедующих на территории РФ.

По словам авторов поправок, в ряде регионов действуют свои законы по регулированию миссионерской деятельности, однако закрепление понятия «Миссионерская деятельность» на федеральном уровне позволит упорядочить деятельность религиозных объединений в этом направлении.