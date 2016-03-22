Дом Скакового общества включили в единый госреестр объектов культурного наследия

Приказ об этом выпустил столичный Департамент культурного наследияЗдание Скакового общества было построено в 1903-1905 годах.Оно является ярким образцом неоклассического направления начала XXвека.Этот проект известен как ранняя работа Ивана Жолтовского, прожившего долгую творческую жизнь и впоследствии ставшего одним из ведущих советских архитекторов.Росписи в интерьерах дома Скакового общества выполнены известным российским графиком, живописцем, театральным художником Игнатием Нивинским, который в 1900-1910-х годах много работал как художник-монументалист в Москве как в общественных зданиях (в Музее Изящных искусств на Волхонке, в гостинице "Метрополь", на Киевском вокзале, в Малом Театре), так и по частному заказу (в особняке Тарасова на Спиридоновке, доходном доме братьев Стуловых в Малом Знаменском переулке и многих других)."В доме Скакового общества сохранилась большая часть декоративного оформления интерьеров, включая потолочную живопись, фигурные карнизы, медальоны с лепными барельефами, полуколонныи другие ценные элементы, во многом сохранилась и первоначальная планировка, – все это вошло в предмет охраны здания.Это действительно уникальный объект, который должен стоять под государственной охраной", – прокомментировал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.