Атлас
Войти  
Спецпроекты  
Новости экономики

Новости экономики

Важно, быстро, актуально

Также по теме

Число ВИЧ-инфицированных в России превысило 1 миллион
  • 71467

Собрали для вас несколько работ художника-концептуалиста Юрия Альберта
  • 56543

Ночью на Москву обрушится снегопад
  • 65491

В Московском зоопарке проснулись сурки
  • 48305

Сегодня таксисты всего мира отмечают свой профессиональный праздник — Международный день таксиста
  • 46241

Дом Скакового общества включили в единый госреестр объектов культурного наследия


  • 55606
Приказ об этом выпустил столичный Департамент культурного наследия
.
Здание Скакового общества было построено в 1903-1905 годах.
Оно является ярким образцом неоклассического направления начала XXвека.
Этот проект известен как ранняя работа Ивана Жолтовского, прожившего долгую творческую жизнь и впоследствии ставшего одним из ведущих советских архитекторов.
Росписи в интерьерах дома Скакового общества выполнены известным российским графиком, живописцем, театральным художником Игнатием Нивинским, который в 1900-1910-х годах много работал как художник-монументалист в Москве как в общественных зданиях (в Музее Изящных искусств на Волхонке, в гостинице "Метрополь", на Киевском вокзале, в Малом Театре), так и по частному заказу (в особняке Тарасова на Спиридоновке, доходном доме братьев Стуловых в Малом Знаменском переулке и многих других).
"В доме Скакового общества сохранилась большая часть декоративного оформления интерьеров, включая потолочную живопись, фигурные карнизы, медальоны с лепными барельефами, полуколонныи другие ценные элементы, во многом сохранилась и первоначальная планировка, – все это вошло в предмет охраны здания.
Это действительно уникальный объект, который должен стоять под государственной охраной", – прокомментировал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.
 


Также по теме

Число ВИЧ-инфицированных в России превысило 1 миллион

Число ВИЧ-инфицированных в России превысило 1 миллион

  • 71467
 Собрали для вас несколько работ художника-концептуалиста Юрия Альберта

Собрали для вас несколько работ художника-концептуалиста Юрия Альберта

  • 56543

Ночью на Москву обрушится снегопад
  • 65491

В Московском зоопарке проснулись сурки
  • 48305

Сегодня таксисты всего мира отмечают свой профессиональный праздник — Международный день таксиста
  • 46241




Система Orphus

Ошибка в тексте?
Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© 2013. Все права защищены. 16+

Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.