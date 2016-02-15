Мосгорсуд отказался пересматривать приговор руферам по делу о покраске звезды

Мосгорсуд отказал прокуратуре в пересмотре приговора пяти фигурантам дела о покраске в синий цвет звезды на шпиле высотки на Котельнической набережной, , сказано в определении судьи, размещенном на официальном сайте суда.

Сторона обвинения просила пересмотреть приговор, отмечая, что доказательства исследованные судом первой инстанции, подтверждают виновность Владимира Подрезова в хулиганстве, а также Анны Лепешкиной, Евгении Коротковой, Алексея Широкожухова и Александра Погребова «в совершении хулиганства и вандализма».

В декабре 2015 года суд изменил приговор Подрезову и принял решение изменить реальный срок на ограничение свободы на 2 года и 10 месяцев.



«Отказать в передаче кассационного представления прокурора о пересмотре приговора Таганского суда Москвы», — говорится в постановлении.

Ранее суд оправдал четверых подсудимых, признав виновным петербургского руфера Владимира Подрезова.

Апелляционная инстанция Мосгорсуда, в свою очередь, снизила срок и ему, освободив из-под стражи. Заместитель прокурора Москвы обратился в третью инстанцию Мосгорсуда, добиваясь рассмотрения дела в президиуме и отмены приговора. По его мнению, все подсудимые совершили преступление, предусмотренные статьями УК РФ «вандализм» и «хулиганство».

По мнению судьи, что при рассмотрении дела не было допущено нарушений уголовно-процессуального кодекса, влекущих отмену приговора. Поэтому она отказалась передавать дело в президиум.

20 августа 2014 года руферы на шпиле сталинской высотки на Котельнической набережной вывесили украинский флаг размером и закрасили синей краской верхушку звезды, венчающей шпиль здания.

Фигурантам было предъявлено обвинение в вандализме (статья 214 УК РФ) и хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ).

10 сентября 2015 года Таганский суд Москвы признал одного из подсудимых виновным в пособничестве вандализму и приговорил его к двум годам трем месяцам колонии, остальных четверых фигурантов дела оправдал.





