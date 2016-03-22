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На территории ВДНХ планируют запустить движение автобусов


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Соответствующие сведения содержатся в документации по внедрению транспортной системы на территории АО «ВДНХ», сообщает агенство «Москва».
Автобусная сеть с семью остановками протянется от станции метро ВДНХ до станции «Ботанический сад».
 


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