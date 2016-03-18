Все слышали, что в парке «Дубки» началось строительство многоэтажного дома

Против стройки выступают местные жителиПо их мнению, 24-этажная башня с подземным паркингом перекроет путь грунтовым водам, из-за чего погибнут деревья.Мы поговорили с местной жительницей Анной Эйзерле и с представителем Гринпис России Василием Яблоковым, о том, что происходит в парке.«Мои родители переехали в Тимирязевский район к парку "Дубки" в начале 60-х годов.Мама рассказывала, что белки забегали прямо в квартиры, в парке было полно дятлов, синиц и снегирей.В моём детстве район утопал в цветах сирени, вишни и черёмухи.Парк "Дубки" признан памятником садово-паркового искусства, рядом с которым запрещено строительство объектов выше 20 метров, но девелоперов это не останавливает.Ночью под охраной ЧОПа строители возвели забор и спилили несколько десятков вековых деревьев.Этой весной я хотела с подругами заняться бегом, уже купили кроссовки, но вместо спорта я бегу на дежурство к стройке: жители не дают технике проникнуть на площадку, мне даже приходилось блокировать дорогу для строительных машин.Скоро можно будет устраивать соревнования по бегу по пересечённой местности через заборы и строительный мусор.В светском обществе о локальных проблемах говорить не принято, но большая часть моей жизни проходит именно здесь, в доме с видом на деревья.Я человек свободной профессии, работаю дома, часто выхожу в парк проветриться, получить вдохновение и отдохнуть.Оторваться от компьютера всегда хорошо, а во время прогулки по парку лучше думается над новым проектом.Обычно весной я смотрела как просыпается природа, а теперь наблюдаю как она медленно умирает.Мой фейсбук становится всё более правозащитным.Раньше я была не уверена в своих силах, но теперь знаю, что уровень сознательности среди моего окружения растёт, я такая не одна и вместе мы сможем отстоять своё право жить, дышать и творить».Эксперт Гринпис России Василий Яблоков: «Москва потеряла около 700 га зелёных насаждений за 15 лет.Сокращение особо охраняемых природных территорий недопустимо.Зелёные насаждения, как и здоровье миллионов людей, бесценны по сравнению с сиюминутной выгодой власти и бизнеса, которую они получают в результате застройки природных территорий».Текст: Александр Варфоломеев Фото: Лиза Удилова